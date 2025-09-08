I confini della nozione di “privata dimora” in relazione agli spazi condominiali comuni

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Luoghi di privata dimora - Nozione ed ambito - Luoghi condominiali - Esclusione.

Esiste una distinzione ontologica e funzionale tra qli ambienti destinati all’abitazione privata e quelli che, pur situati all’interno di edifici residenziali, assolvono a funzioni di transito e collegamento. Questi ultimi, per loro natura, sono accessibili a una pluralità indeterminata di soggetti e non consentono lo svolgimento...