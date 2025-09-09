Rassegne di Giurisprudenza

Infortunio sul lavoro: nozione di rischio elettivo

a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Infortuni sul lavoro - Rischio elettivo - Configurabilità - Responsabilità del lavoratore - Comportamento abnorme - Necessità.

In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare...

