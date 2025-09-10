Rassegne di Giurisprudenza

Assegno di divorzio e TFR: all’ex coniuge non risposato spetta una quota

a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Divorzio - Quota TFR - Ex coniuge mantiene diritto a percepire quota - Coniuge non passato a nuove nozze - Titolare assegno di divorzio

In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. “Quota 100”, il diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria...

