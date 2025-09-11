Rassegne di Giurisprudenza

Controllo giudiziario volontario antimafia e rilevanza dell’adozione del modello 231

a cura della Redazione Diritto

Società - Istanza di controllo giudiziario volontario ex at. 34 bis D.lgs n. 159/2001 - Infiltrazioni mafiose occasionali - Adozione modello organizzativo 231 - Istituzione organismo di vigilanza - Prova del percorso di emenda e bonifica dalle infiltrazioni mafiose - Configurabilità - Rigetto dell’istanza - Motivazione apparente del giudice d’appello - Annullamento con rinvio 

Legittima l’istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011 fondata sulla prova...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza