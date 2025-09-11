Rassegne di Giurisprudenza

La colpa del conducente si valuta in base all’evento riconducibile alla sua condotta

a cura della Redazione Diritto

Circolazione stradale - Elemento soggettivo - Evento concretamente verificatosi - Regola cautelare

Se la violazione del divieto di sosta abbia determinato un incidente stradale che la misura cautelare apposta mirava a prevenire, alla colpa dell’agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo ma solo quello che è derivato dalla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 21 luglio 2025, n. 26491

Reato...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza