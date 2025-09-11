La colpa del conducente si valuta in base all’evento riconducibile alla sua condotta
Circolazione stradale - Elemento soggettivo - Evento concretamente verificatosi - Regola cautelare
Se la violazione del divieto di sosta abbia determinato un incidente stradale che la misura cautelare apposta mirava a prevenire, alla colpa dell’agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo ma solo quello che è derivato dalla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 21 luglio 2025, n. 26491
