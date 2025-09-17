L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Famiglia - Divorzio - Violazione obblighi di assistenza familiare - Insussistenza del reato - Condizione di indigenza dell’obbligato - Valutazione del caso concreto
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sussiste il reato di cui all’art. 570 cod. pen. qualora l’obbligato versi in una situazione di impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto...
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
a cura della Redazione Diritto