L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Famiglia - Divorzio - Violazione obblighi di assistenza familiare - Insussistenza del reato - Condizione di indigenza dell’obbligato - Valutazione del caso concreto

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sussiste il reato di cui all’art. 570 cod. pen. qualora l’obbligato versi in una situazione di impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto...

