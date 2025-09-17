VACCINAZIONI OBBLIGATORIE - Per il riconoscimento dell’assegno in favore dei superstiti è necessario il requisito della “vivenza a carico” della vittima
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Assegno ’una tantum’ ex art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997 - Aventi diritto - Vivenza a carico della vittima - Necessità - Fondamento.
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell’assegno “una tantum” in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera...
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
