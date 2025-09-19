Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
Contratto - Efficacia del contratto - Caparra confirmatoria - Contratto di compravendita - Consegna di somma di denaro all’atto della conclusione “a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento” - Interpretazione - Funzione - Individuazione
La somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all’altra “a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento” va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della...
Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
