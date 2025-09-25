Vantaggio dell’ente nei reati ambientali ex D.Lgs. 231: sufficiente anche il solo risparmio sui costi di smaltimento
Reati ambientali - Discarica non autorizzata - Responsabilità amministrativa degli enti - Criteri di imputazione oggettiva - Vantaggio dell’ente - Assenza di valore di mercato del materiale - Profitto determinato dal risparmio di spesa sui costi di trasporto e recupero fondo stradale – Legittimità – Art. 25-undecies Dlgs 231/2001 – Art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, per il reato presupposto di gestione di discarica non autorizzata ex articolo...
La durata della sospensione della patente segue i parametri del codice della strada e non del codice di procedura penale
a cura della Redazione Diritto
Criteri di valutazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
a cura della Redazione Diritto
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
a cura della Redazione Diritto