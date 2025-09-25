Rassegne di Giurisprudenza

Vantaggio dell’ente nei reati ambientali ex D.Lgs. 231: sufficiente anche il solo risparmio sui costi di smaltimento

a cura della Redazione Diritto

Reati ambientali - Discarica non autorizzata - Responsabilità amministrativa degli enti - Criteri di imputazione oggettiva - Vantaggio dell’ente - Assenza di valore di mercato del materiale - Profitto determinato dal risparmio di spesa sui costi di trasporto e recupero fondo stradale – Legittimità – Art. 25-undecies Dlgs 231/2001 – Art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, per il reato presupposto di gestione di discarica non autorizzata ex articolo...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza