L’assenza di una revisione critica ed effettiva del comportamento del condannato è ostativa alla concessione del permesso premio

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Presupposti per la concessione di un permesso premio - Revisione critica del proprio comportamento - Mancanza - Causa ostativa.

In tema di concessione di permessi premio, l’assenza di revisione critica è sufficiente per motivare un giudizio di pericolosità sociale escludente il beneficio. La mancata consapevolezza dell’accaduto e la carenza di qualsiasi elemento da cui dedurre l’attivazione di un percorso di introspezione e di riflessione sul proprio...