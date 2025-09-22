L’assenza di una revisione critica ed effettiva del comportamento del condannato è ostativa alla concessione del permesso premio
Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Presupposti per la concessione di un permesso premio - Revisione critica del proprio comportamento - Mancanza - Causa ostativa.
In tema di concessione di permessi premio, l’assenza di revisione critica è sufficiente per motivare un giudizio di pericolosità sociale escludente il beneficio. La mancata consapevolezza dell’accaduto e la carenza di qualsiasi elemento da cui dedurre l’attivazione di un percorso di introspezione e di riflessione sul proprio...
Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
Responsabilità 231: mancanza o inefficacia del MOG insufficienti senza prova della colpa di organizzazione dell’ente
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
