I permessi retribuiti per motivi di studio possono essere concessi solo per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio

Permessi - Permessi straordinari retribuiti per motivo di studio - Concessione - Corsi in orari coincidenti con l’orario di lavoro - Frequenza.
I permessi straordinari retribuiti per motivi di studio possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 settembre 2025, n. 25038...
