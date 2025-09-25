Rassegne di Giurisprudenza

La durata della sospensione della patente segue i parametri del codice della strada e non del codice di procedura penale

a cura della Redazione Diritto

Circolazione stradale - Sanzione accessoria - Sospensione patente - Determinazione durata - Definizione parametri - Codice della strada

Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione non avviene in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Pertanto, le motivazioni...

