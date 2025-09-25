La durata della sospensione della patente segue i parametri del codice della strada e non del codice di procedura penale
Circolazione stradale - Sanzione accessoria - Sospensione patente - Determinazione durata - Definizione parametri - Codice della strada
Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione non avviene in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Pertanto, le motivazioni...
Vantaggio dell’ente nei reati ambientali ex D.Lgs. 231: sufficiente anche il solo risparmio sui costi di smaltimento
a cura della Redazione Diritto
Criteri di valutazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa

Compromesso, conclusione del contratto di compravendita, caparra confirmatoria e principio di pagamento
