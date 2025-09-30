Rassegne di Giurisprudenza

I trattamenti di disoccupazione non possono essere cumulati con i trattamenti pensionistici

a cura della Redazione Diritto

Previdenza - Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici - Divieto - Sussiste.

L’indennità di mobilità, secondo quanto disposto dall’art. art. 6 del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché a carico degli ordinamenti sostitutivi...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza