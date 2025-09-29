L’aggravante della violenza assistita nel reato di maltrattamenti in famiglia
Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Fattispecie aggravata della c.d. violenza assistita - Condizioni - Indicazione - Età del minorenne che assiste - Rilevanza - Esclusione.
In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. “violenza assistita”, a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della...
