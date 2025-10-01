L’assegno divorzile nelle unioni civili segue la stessa disciplina del matrimonio
Famiglia - Unioni civili - Divorzio - Assegno di divorzio - Equiparazione al matrimonio – Funzione assistenziale, perequativo - compensativa
Nell’ambito della unione civile, così come avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi quando, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo - compensativa. Mentre la prima si individua nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a condurre una vita autonoma...
Responsabilità 231: modelli di imputazione soggettiva e oneri probatori a confronto tra apicali e subordinati
a cura della Redazione Diritto
Obbligo di pubblicità a carico degli amministratori in caso di scioglimento della società
a cura della Redazione Diritto
I trattamenti di disoccupazione non possono essere cumulati con i trattamenti pensionistici
a cura della Redazione Diritto
L’aggravante della violenza assistita nel reato di maltrattamenti in famiglia
a cura della Redazione Diritto