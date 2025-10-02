Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità 231: modelli di imputazione soggettiva e oneri probatori a confronto tra apicali e subordinati

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità amministrativa degli enti - Criteri di imputazione - Reato presupposto commesso da soggetti apicali o subordinati - Onere probatorio - Colpa di organizzazione – Illecito amministrativo ex Art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs n. 231/2001 - Accertamento in concreto della colpa di organizzazione - Necessità

Laddove la contestazione formale dell’illecito amministrativo dell’ente faccia riferimento all’art. 5, comma 1, lett. b), d. Igs n. 231 del 2001 e, dunque, a soggetti che non assumono...

