Infortuni sul lavoro: l’esistenza su un cantiere di un preposto non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi del datore

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio - Responsabilità del preposto - Limiti.

L’esistenza su un cantiere di un preposto, in difetto di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo...