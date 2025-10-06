Rassegne di Giurisprudenza

La sospensione o la radiazione dall’albo del difensore domiciliatario non determinano la nullità della notifica

a cura della Redazione Diritto

Notificazioni - All’imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Presso il difensore - Sospensione disciplinare - Permanenza effetti dell’elezione di domicilio.

Il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all’affare per cui vi fu l’elezione. Ne deriva che domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza