La sospensione o la radiazione dall’albo del difensore domiciliatario non determinano la nullità della notifica
Notificazioni - All’imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Presso il difensore - Sospensione disciplinare - Permanenza effetti dell’elezione di domicilio.
Il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all’affare per cui vi fu l’elezione. Ne deriva che domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti...
