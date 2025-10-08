Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore è essenziale il suo ascolto
Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Verifica del giudice - Procedimento - Presupposto essenziale
Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il giudice, in sede di ascolto, deve esaminare analiticamente le dichiarazioni rese dal minore avente capacità di giudizio. Cosicché nel caso in cui il minore manifesti contrarietà al rientro, il giudice dovrà tenere in considerazione tale volontà, verificando tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla...
Sequestro impeditivo nel sistema 231: proporzionalità della misura e nesso di pertinenzialità res-reato
a cura della Redazione Diritto
Per la maggiorazione e la personalizzazione del danno occorre una prova specifica
a cura della Redazione Diritto
La sospensione o la radiazione dall’albo del difensore domiciliatario non determinano la nullità della notifica
a cura della Redazione Diritto