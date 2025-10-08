Rassegne di Giurisprudenza

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore è essenziale il suo ascolto

a cura della Redazione Diritto

Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Verifica del giudice - Procedimento - Presupposto essenziale 

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il giudice, in sede di ascolto, deve esaminare analiticamente le dichiarazioni rese dal minore avente capacità di giudizio. Cosicché nel caso in cui il minore manifesti contrarietà al rientro, il giudice dovrà tenere in considerazione tale volontà, verificando tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla...

