Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza

a cura della Redazione Diritto

Licenziamento dirigente - Giustificatezza - Nozione - Esclusione dell’arbitrarietà del recesso - Valutazione globale- Sufficienza.

Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri...

