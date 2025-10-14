Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza
Licenziamento dirigente - Giustificatezza - Nozione - Esclusione dell’arbitrarietà del recesso - Valutazione globale- Sufficienza.
Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri...
