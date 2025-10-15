Assegno di divorzio riconosciuto anche solo per esigenze assistenziali
Famiglia - Matrimonio - Assegno di divorzio - Funzione perequativo compensativa - Riconoscimento anche solo funzione assistenziale
Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, non deve necessariamente essere accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente anche la sola funzione assistenziale, come espressione del principio costituzionale di solidarietà.
Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 30 settembre 2025, n. 26392
