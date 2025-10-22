Responsabilità professionale dell’avvocato ed inadempimento contrattuale
Avvocato e procuratore - Responsabilità civile - In genere difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso.
L’avvocato è obbligato, nello svolgimento dell’attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l’obbligo (sancito dall’art. 13, comma 5, della l. n. 247...
L’affidamento esclusivo deroga a quello condiviso solo per perseguire l’interesse del minore
a cura della Redazione Diritto
Infortuni sul lavoro: obbligo di vigilanza del datore di lavoro
a cura della Redazione Diritto
L’obbligo risarcitorio quale condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena
a cura della Redazione Diritto
Validità del c.d. mutuo solutorio e accredito delle somme sul conto corrente
a cura della Redazione Diritto
Assegno di divorzio riconosciuto anche solo per esigenze assistenziali
a cura della Redazione Diritto