Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’avvocato ed inadempimento contrattuale

a cura della Redazione Diritto

Avvocato e procuratore - Responsabilità civile - In genere difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso.

L’avvocato è obbligato, nello svolgimento dell’attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l’obbligo (sancito dall’art. 13, comma 5, della l. n. 247...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza