Infortuni sul lavoro: obbligo di vigilanza del datore di lavoro

Lavoro subordinato - Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di adottare le idonee misure protettive e di vigilare sull’uso di tali misure da parte dei dipendenti - Sussiste.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti...