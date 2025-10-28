Rassegne di Giurisprudenza

Condotta antisindacale: l’esaurirsi della singola azione lesiva del datore non preclude l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo risulti ancora persistente

Lavoro - Lavoro subordinato - Condotta antisindacale - Repressione - Azione lesiva del datore di lavoro - Attualità della condotta - Cessazione del comportamento illegittimo - Esaurimento della singola condotta antisindacale - Irrilevanza.

In tema di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, st. lav., il requisito dell’attualità dell’azione lesiva, o quanto meno dei suoi effetti, non è escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento...

