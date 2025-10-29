Rassegne di Giurisprudenza

Criteri di liquidazione del danno biologico in caso di premorienza

a cura della Redazione Diritto

Danno alla salute - Illecito - Danno biologico - Decesso prima della definizione del giudizio per causa non ricollegabile - Liquidazione - Criteri

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente...

