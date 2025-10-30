Confisca e buona fede del terzo nel sistema del D.Lgs. 231/2001
Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato - Sanzioni - Confisca - Art. 19 D.lgs. n. 231/2001 - Diritti dei terzi in buona fede sui beni - Misure di prevenzione - Termini di decadenza ex art. 58 Dlgs. n. 159/2001 - Inapplicabilità
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è improprio il richiamo compiuto nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di assegnazione di parte del ricavato dei beni confiscati, della parte creditrice ipotecaria in buona fede, ai termini di decadenza...
