Acconti del condomino da imputare di regola al debito più vecchio di Luigi Salciarini

Va esplicitato se li si vuole indirizzare a una precisa quota di debito









Le regole della legge e la prassi generalizzata della gestione degli immobili sono spesso tra loro in un rapporto conflittuale che probabilmente deriva dalla diffusa idea che il condominio configura, in definitiva, un ambito “privato” nel quale la libertà dei singoli possa essere illimitata. Così non è.

Consideriamo ad esempio il caso della cosiddetta imputazione dei pagamenti effettuati dal singolo condomino a favore del condominio e relativi agli oneri dovuti per la conservazione dell’edificio e...