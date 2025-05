Delibera condominiale annullabile se la maggioranza dei millesimi è contraria Per il Tribunale di Lecce non è sufficiente il mero rispetto dei quorum numerici e millesimali minimi richiesti dalla norma, ma è altresì necessario che i voti favorevoli prevalgano in termini comparativi rispetto a quelli contrari, tanto sul piano numerico quanto su quello millesimale