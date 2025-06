Inammissibile l’azione contro il condominio per ottenere i nomi dei morosi

L’obbligo di comunicare al creditore insoddisfatto i nominativi dei condòmini morosi incombe sull’amministratore in proprio, trattandosi di dovere legale di cooperazione con il terzo, estraneo al rapporto di mandato con il condominio. Perciò la domanda giudiziale va rivolta direttamente alla persona fisica dell’amministratore e non al condominio in sua persona. Diversamente sarà considerata inammissibile per difetto di legittimazione passiva. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Catania n. 3040...

