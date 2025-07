Nuovo amministratore più caro del precedente: delibera a rischio nullità

Rischia di essere dichiarata nulla la delibera con cui l’assemblea di condominio nomina un nuovo amministratore che chiede un compenso maggiore di quello percepito dal suo predecessore. È quanto è successo a Milano, dove il Tribunale, con la sentenza 4949 del 17 giugno 2025, ha appunto dichiarato nulla per eccesso di potere la delibera in tal senso assunta da un piccolo condominio sito in centro.

In particolare, nel caso esaminato, l’assemblea del condominio, non soddisfatta del proprio amministratore...