L’auto abbandonata nel parcheggio condominiale è un rifiuto speciale e va rimossa

Un’auto abbandonata in area condominiale, in stato di degrado, priva di targa o copertura assicurativa, è un rifiuto speciale. Ciò determina un uso illecito del bene comune poiché lede il diritto degli altri condòmini alla pari fruizione dello spazio. Perciò va condannato il proprietario a rimuovere e smaltire il veicolo, con autorizzazione al condominio ad agire in via sostitutiva in caso di inerzia. Lo precisa il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza n. 46 pubblicata il...

