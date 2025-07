Condominio, cornicione aggettante e ponteggi esclusi dal riparto dell’articolo 1126 Cc

Sono soggette al criterio generale dell’articolo 1123 Codice civile le spese relative ad elementi strutturalmente autonomi e non riconducibili alla funzione di copertura, come il cornicione aggettante e i ponteggi installati principalmente per il suo rifacimento. Lo precisa la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 927 pubblicata il 24 luglio 2025.

Il caso

La ...