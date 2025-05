Inammissibile la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio in proroga

L’amministratore di condominio in regime di proroga, non essendo titolare di un incarico in corso non è soggetto a revoca giudiziale. E’ la precisazione del Tribunale di Imperia resa con decreto camerale n. 1721 pubblicato il 14 aprile 2025.

Il caso

L’odierno procedimento riguarda l’istanza, proposta da un gruppo di condòmini, tesa a revocare l’amministratore...