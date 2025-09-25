Adkaora (Mondadori media) entra nel capitale sociale di ad cube: orrick e target gli studi coinvolti

Carlo Trucco, Roberto Nigro

Orrick ha assistito AdKaora, agenzia martech digitale internazionale di Mondadori Media, nell’ingresso nel capitale di AD cube, startup italiana adtech specializzata in intelligenza artificiale applicata all’advertising, assistita da TARGET.

Selezionata nella prima edizione del programma di PLAI, l’acceleratore del Gruppo Mondadori, e nata all’interno di ML cube, spin-off del Politecnico di Milano, AD cube ha sviluppato una piattaforma che combina innovativi algoritmi di AI per trasformare il modo in cui i brand gestiscono e misurano le proprie campagne pubblicitarie.

L’operazione porta la partecipazione complessiva del Gruppo Mondadori in AD cube al 20% e, attraverso un meccanismo di put&call option, consentirà l’acquisizione del 100% del capitale nei prossimi anni.

Il team Orrick era guidato dal partner Carlo Trucco, e composto da Lorenzo Marinelli e da Alberto Nicastro.

TARGET ha assistito AD cube con il team di venture capital guidato dal partner Roberto Nigro.