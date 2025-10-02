ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda di mediazione, contenuto e giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale; (ii) mediazione obbligatoria, contratti bancari e credito al consumo; (iii) domanda di mediazione, contenuto e simmetria con la domanda giudiziale; (iv) mediazione obbligatoria, diritti reali ed estinzione di società di capitali; (v) mediazione volontaria e rimborso delle spese...