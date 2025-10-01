Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 15 e il 19 settembre 2025
Nel corso di questa settimana i Tribunali, da parte loro, si soffermano in tema di versamenti alle società in conto capitale, clausola risolutiva espressa, recesso del cliente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, collegamento negoziale, divieto di concorrenza e, infine, trascrizione delle servitù.
SOCIETÀ
Versamenti – Versamenti in conto capitale
I soci – sottolinea il Tribunale di Nola - possono versare alla società somme di denaro allo scopo di migliorarne...