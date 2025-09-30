Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 15 e il 19 settembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in materia di lite temeraria, indennità per l’imposizione di servitù pubblica, ammortamento alla francese e, infine, simulazione.
***
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese e danni processuali - Responsabilità delle parti - Responsabilità aggravata
(Cpc, articolo 96)
È affermazione in punto di diritto dell’adita Corte d’Appello di Bari quella secondo cui la mera (dichiarata) inammissibilità del gravame per tardività...