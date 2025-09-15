ADVANT Nctm e LCA Studio Legale nell’acquisizione di Palingeo da parte di ICOP

Lonato, Berni, Plattner

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, tra i principali operatori europei nel settore del microtunneling e delle fondazioni speciali, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione di maggioranza detenuta da F.L.S. Holding S.r.l., veicolo dei soci fondatori di Palingeo, pari al 61,89% del capitale sociale di Palingeo S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nei settori della geotecnica e della geognostica, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo.

Il completamento dell’operazione ha determinato l’obbligo per ICOP di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Palingeo finalizzata al delisting.

Il perfezionamento dell’operazione comporta la creazione di un nuovo gruppo di riferimento nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e delle infrastrutture complesse.

ADVANT Nctm ha assistito ICOP con un team guidato da Lukas Plattner con il supporto di Eleonora Parrocchetti ed Andrea Iovieno, coadiuvati da Giacomo Abbadessa, per gli aspetti di M&A e capital markets, e di Francesco Mazzocchi, coadiuvato da Francesca Scalet, per i profili connessi alla normativa golden power.

Il venditore F.L.S. Holding e i soci fondatori di Palingeo sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali dall’Avv. Davide Epicoco e da LCA Studio Legale con un team guidato dal partner Benedetto Lonato e composto, per la parte Transaction e ECM, da Edoardo Berni e Martina Lacalamita