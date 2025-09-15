Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Frigoveneta SGR S.p.A nell’acquisizione del controllo di Bonera Refrigerazioni S.r.L. Frigoveneta S.p.A. ha acquistato da 88 S.r.l, facente capo alla Famiglia Bonera, una partecipazione di maggioranza di Bonera Refrigerazioni S.r.l., società attiva nel settore della progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di centrali frigorifere e impianti di refrigerazione per il settore vinicolo, alimentare e industriale.







