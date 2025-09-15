Studio legale LabLaw - Rotondi & Partners annuncia l’ingresso dell’avv. Giulia Camilli Rotondi: “Prosegue crescita dello studio nel solco dell’esperienza e competenza nel settore ”

LabLaw - Rotondi & Partners, studio legale internazionale specializzato nel diritto del lavoro, annuncia l’ingresso dell’avv. Giulia Camilli in qualità di senior associate.

Giulia Camilli si occupa da oltre vent’anni di assistenza giuslavoristica per società multinazionali e nazionali, sia con riferimento all’attività consulenziale che giudiziale anche innanzi alle magistrature superiori.

Giulia ha maturato la propria esperienza in importanti studi legali specializzati anche con vocazione internazionale (Studio Legale Lexellent, CMS - Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, studio legale internazionale).

L’avv. Camilli ha anche un profilo scientifico avendo conseguito un dottorato di ricerca in diritto del lavoro e della previdenza sociale ed avendo collaborato con l’Università “La Sapienza” in qualità di assistente alla cattedra di Diritto del lavoro e previdenza sociale presso la facoltà di Scienze Politiche.

All’Avv. Camilli verrà affidata l’assistenza giudiziale e stragiudiziale giuslavoristica alle aziende di medie e grandi dimensioni, anche multinazionali, con un’attenzione particolare per le relazioni sindacali, il mercato del lavoro e la previdenza sociale.

“LabLaw da il benvenuto a Giulia Camilli che torna a far parte della “squadra” dove aveva iniziato il suo percorso nel mondo del diritto del lavoro.

Questo ritorno dimostra la natura intrinseca dello studio ad essere un riferimento nel mercato e nella crescita dei professionisti che trovano in LabLaw un riferimento del loro percorso anche in momenti diversi della loro carriera.

Prosegue crescita dello studio nel solco dell’esperienza e competenza nel settore inserendo progressivamente nel nostro organigramma professionisti con percorsi professionali di rilievo.

Il diritto del lavoro, anche all’interno della propria specialità, ha bisogno di un approccio integrato, che sappia mettere assieme discipline diverse in modo organico e funzionale. Sono queste le linee guida alla base del nostro piano triennale di crescita e che da sempre guidano la nostra mission”, commenta Francesco Rotondi.