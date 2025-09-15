Lanzi Group acquisisce la totalità di Gardening: gli studi coinvolti

Jakò Csaba, Polli

Lanzi Group, attivo nel settore dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e produzione di sistemi automatizzati di distribuzione degli stessi, ha acquisito il 100% di Gardening S.r.l., società attiva nella commercializzazione in Italia di guanti monouso medicali, ceduta dal club deal organizzato da BF & Company, boutique finanziaria indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria, e da Giglio Verde (veicolo societario facente capo ai fondatori dell’azienda). Nell’ambito dell’operazione, Lanzi Group ha tra l’altro emesso anche un minibond interamente sottoscritto da Banca Valsabbina.

PedersoliGattai ha assistito Lanzi Group con un team multidisciplinare coordinato da Csaba Davide Jako e composto anche da Fabio Beltramo per gli aspetti corporate e contrattuali, da Alessandro Bardanzellu e da Jacopo Cislaghi per gli aspetti Golden Power, nonché da Riccardo Monge in relazione all’emissione del minibond.

Nell’ambito dell’operazione, Lanzi Group è stata inoltre assistita dallo Studio Nada di Torino, con il dott. Franco Nada, per le tematiche finanziarie e relative al fund raising, oltre che dal team di M.C.M. Consultants, coordinato dal partner Marco Badellino, quale advisor strategico e negoziale.

Gardening è stata assistita dallo studio DWF, con un team composto dal managing partner Michele Cicchetti e dal counsel Matteo Polli per gli aspetti corporate e contrattuali e dal partner Enrico Maria Curti per gli aspetti relativi al Golden Power.