HAS Law Firm e Belluzzo International Partners firmano a Dubai un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione transfrontaliera negli Emirati Arabi

Alessandro Belluzzo, Hamdan Al Shamsi

HAS Law Firm, uno dei principali studi legali full-service degli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un protocollo d’intesa (MoU) con Belluzzo International Partners, studio multidisciplinare riconosciuto a livello internazionale con una forte presenza in Europa, nel Regno Unito e oltre.

Questa collaborazione strategica crea un solido quadro di riferimento per la condivisione delle conoscenze, le iniziative congiunte con i clienti e lo scambio di competenze tra i mercati del Medio Oriente e dell’Europa. Combinando le competenze fiscali e legali internazionali di Belluzzo International Partners con le profonde conoscenze di HAS Law Firm in materia di diritto e regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti, i due studi sono in grado di fornire un supporto transfrontaliero completo negli ambiti: societario, fiscale, di gestione patrimoniale e di risoluzione delle controversie. Insieme, offrono ai clienti una gamma completa di servizi negli Emirati Arabi Uniti e non solo.

Hamdan Al Shamsi, Managing Partner dello studio legale HAS, ha commentato: “Questa partnership riflette il nostro costante impegno nel fornire ai clienti un supporto internazionale senza soluzione di continuità. Combinando la nostra esperienza locale negli Emirati Arabi Uniti con l’expertise internazionale di Belluzzo International Partners, siamo certi di poter offrire un valore aggiunto, soluzioni innovative e maggiori opportunità ai nostri clienti che operano in più giurisdizioni”.

Alessandro Belluzzo, TEP, Barrister e Founding Partner di Belluzzo International Partners, ha aggiunto: “Siamo lieti della realizzazione di questa partnership con lo studio legale HAS. Gli Emirati Arabi Uniti sono un hub dinamico e in crescita per il business internazionale e, allineandoci con un partner locale di fiducia come HAS, possiamo offrire ai nostri clienti servizi di consulenza legale e fiscale transfrontalieri completi con il massimo livello di professionalità”.

La collaborazione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della capacità di entrambi gli studi di supportare i clienti a livello globale, in particolare in settori quali il private wealth, la strutturazione societaria, il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie.