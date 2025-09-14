Per gli avvocati cambia l’accesso: tirocini in studio e nuovo esame
Il Ddl delega riduce le possibilità alternative di pratica. Per l’abilitazione due prove scritte (un parere e un atto) e una orale
Si prepara un nuovo assetto per l’accesso alla professione forense. A partire dal tirocinio, in cui tornerà a rivestire un ruolo centrale la pratica in studio, affiancata però da corsi di formazione obbligatori. Novità in arrivo anche per l’esame di Stato degli aspiranti avvocati. Per il futuro si prospetta infatti un’articolazione in due prove scritte – la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario – e in una prova orale.
Lo prevede il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento...