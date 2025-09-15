Cassa Forense cerca DPO: domande entro il 26 settembre
Pubblicato l’avviso di selezione per il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Cassa Forense. Candidature dal 15 al 26 settembre 2025. Ecco requisiti, durata e compenso
Cassa Forense ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le domande possono essere inviate a partire dal 15 settembre 2025 ed entro le ore 12:00 del 26 settembre 2025.
Attività previste per il DPO
Il professionista selezionato avrà il compito di:...