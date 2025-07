Speciale Telefisco 2025: focus su concordato e novità per imprese, bilanci e autonomi. Ecco il programma del convegno

Dal concordato preventivo alle novità in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, dall’Iva ai bilanci per arrivare ai controlli e alle verifiche per l’invio delle dichiarazioni. Questi alcuni dei punti fermi del programma di «Speciale Telefisco 2025 - Le novità fiscali per professionisti e imprese» (si veda la scheda riportata sotto), il convegno gratuito in programma giovedì 18 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13. Un programma che tiene conto dei suggerimenti arrivati dai professionisti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi