Cassa Forense eletta Miglior Cassa di Previdenza 2025

“Miglior Cassa di Previdenza 2025”. È il titolo del premio ricevuto da Cassa Forense nel corso della manifestazione “Investitori Istituzionali a confronto” organizzata da MondoInstitutional a Saturnia dal 4 al 6 settembre scorso. Il premio rientra nei MondoInstitutional Award 2025, riconoscimenti assegnati agli enti previdenziali che si distinguono per qualità e solidità nella gestione degli investimenti.

Una selezione tra 11 enti previdenziali

Alla categoria dedicata alla “Miglior Cassa di Previdenza 2025” hanno partecipato 11 enti, tra cui Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Nazionale del Notariato, Fondazione Enpam e Inarcassa. A spuntarla è stata Cassa Forense, valutata come la realtà più equilibrata nella gestione degli investimenti.

Le valutazioni sono state espresse da protagonisti della finanza e da responsabili di importanti società di asset management, che collaborano con gli enti previdenziali su base continuativa.

Un premio che conferma l’efficacia della gestione finanziaria

Una vittoria che, rende noto lo stesso ente previdenziale degli avvocati, “conferma l’efficacia della gestione finanziaria di Cassa Forense che, con il proprio Ufficio Investimenti diretto da Enrico Cibati, è stata sempre attenta a coniugare prudenza e redditività, con l’unico obiettivo di consolidare nel lungo termine la sostenibilità del sistema previdenziale”.

Il 2024, infatti, ha segnato un anno particolarmente positivo per la Cassa che ha chiuso “con un risultato di esercizio superiore del 32,1% all’avanzo registrato nell’anno precedente” e, per l’effetto, con un “patrimonio netto aumentato del 10,6% rispetto al valore finale dello scorso anno”.

La performance finanziaria, rilevata nel 2024, infine, è stata pari al 9,3%, superiore a quanto registrato dal benchmark di riferimento (fermo al 5,9%).