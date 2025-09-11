Gianni & Origoni rafforza la sede di Torino con l’ingresso di Marco Molineris

Marco Molineris

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è lieto di annunciare l’ingresso dell’Avv. Marco Molineris in qualità di nuovo Socio presso la sede di Torino.

Con una consolidata esperienza nel settore delle operazioni straordinarie maturata presso lo studio PedersoliGattai, Molineris rafforza ulteriormente il presidio della sede torinese di Gianni & Origoni in ambito societario ed M&A. Molineris è infatti specializzato in diritto societario e commerciale e si occupa di M&A e joint venture in vari settori industriali, con particolare focus nei settori delle infrastrutture e dell’energia. Assiste correntemente clienti nazionali ed esteri quali fondi di private equity e infrastrutturali, società industriali (anche quotate), utilities, multiutilities, family office e club deal nell’ambito di operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni, investimenti di minoranza e di maggioranza, buy-outs, operazioni di turnaround nonché nella strutturazione e negoziazione di joint ventures societarie e commerciali, patti parasociali e accordi commerciali in genere.

Con Molineris la sede torinese di Gianni & Origoni rafforza ulteriormente la gamma di servizi offerti, per un’assistenza integrale e trasversale ai propri clienti. Il suo ingresso si inserisce pienamente nella strategia dello Studio, che ha come obiettivo prioritario consolidare la presenza a fianco delle realtà produttive del territorio, offrendo un’assistenza legale di eccellenza, radicata nella conoscenza delle dinamiche economiche locali.

Insieme a Molineris si uniscono a GOP le professioniste Giulia Rossi e Chiara Vitale.

Con 18 professionisti di cui 3 Soci, la sede di Torino di Gianni & Origoni mette a disposizione una gamma completa di servizi legali specialistici quali restructuring, M&A, contenzioso, ambientale, oltre alle risorse e professionalità dell’intero studio Gianni & Origoni.

“Siamo entusiasti di accogliere Marco nel nostro team. La sua esperienza e visione rafforzano il nostro posizionamento a Torino e rappresentano un tassello importante nel nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Luca Jeantet, Managing Partner della sede torinese di Gianni & Origoni. “Continuiamo così a perseguire la nostra missione: essere un punto di riferimento nel territorio piemontese, con un approccio orientato alla vicinanza, competenza ed eccellenza che siamo in grado di offrire ai nostri clienti.”

“Sono onorato di entrare a far parte di Gianni & Origoni, una realtà che coniuga competenze tecniche, visione strategica e profonda attenzione al territorio. Condivido pienamente l’approccio dello Studio, improntato a una consulenza legale vicina alle esigenze concrete dei clienti, in particolare delle imprese e delle famiglie imprenditoriali. Intendo contribuire attivamente allo sviluppo della sede di Torino, mettendo a disposizione la mia esperienza per affiancare i clienti in un momento di forte trasformazione e crescita del mercato”, ha dichiarato Marco Molineris.