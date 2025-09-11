BIP LAW And TAX con Sistema Energy nel PPA con Smart Citylife per l’energia prodotta da un nuovo impianto fotovoltaico nell’area Citylife di Milano

Marco Muscettola e Nicoletta Bezzi

BIP Law and Tax ha assistito Sistema Energy S.r.l. nella negoziazione e stipula di un PPA con SMART Citylife S.r.l. per la vendita dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico che verrà realizzato su uno degli edifici dell’area CityLife sempre da parte Sistema Energy. Il progetto si inserisce nell’importante contesto della riqualificazione di una delle aree più importanti del Comune di Milano integrando innovazione e sostenibilità con attenzione verso l’ambiente. In particolare, il team di Bip Law and Tax ha prestato assistenza per i profili civilistici, nonché regolatori ed amministrativi sotto la guida dell’equity partner Marco Muscettola e con il contributo della senior manager Nicoletta Bezzi.

SMART Citylife S.r.l. è stata assistita per gli aspetti civilistici dallo Studio Legale Bartyan, avvocati Sylvia Bartyan e Alessandra Guercia e per gli aspetti di diritto amministrativo dallo Studio Ammlex, avv. Marta Spaini, partner.

Cosimo Lena, CEO di Sistema Energy, commenta: “Ringrazio il team dei legali che ci ha supportato in questo percorso e SMART Citylife S.r.l. per aver scelto Sistema Energy come partner per rafforzare la propria attenzione verso l’ambiente anche in questo rilevante progetto architettonico. L’impianto fotovoltaico realizzato in modalità PPA-on site permetterà di dare energia pulita e di abbattere i costi di energetici del building”.

SMART Citylife S.r.l. aggiunge: “ll quartiere CityLife è diventato un emblema di trasformazione urbana ecologica e sostenibile. Questo risultato straordinario è stato riconosciuto a livello internazionale, avendo ottenuto il prestigioso livello Platinum nelle certificazioni LEED for Cities and Communities, WELL for Community e SITES for Existing Landscape. L’impegno di SMART Citylife S.r.l. per la rigenerazione urbana sostenibile risulta evidente nella partnership con Sistema Energy: la realizzazione di questo impianto fotovoltaico, con una potenza di circa 150kWp, ben rappresenta quelli che sono i valori della nostra Società, primo fra tutti la riduzione dell’impatto ambientale”.