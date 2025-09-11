BIP LAW AND TAX Lancia l’INNOVATION HUB Dello studio: xTAX La nuova divisione unisce fiscalità, tecnologia e innovazione

Antonino De Benedictis, Carlo Maria Andò

BIP Law and Tax ha lanciato xTax, la nuova divisione dello Studio dedicata ai servizi fiscali ad alto contenuto tecnologico e innovativo, con l’obiettivo di cambiare radicalmente il paradigma della consulenza tradizionale, guidando le imprese nella trasformazione digitale delle funzioni Tax and Legal e nell’adozione di soluzioni che integrino efficacemente incentivi fiscali e gestione del rischio.

xTax nasce come parte integrante del network di competenze BIP, con l’ambizione di combinare la solidità dell’offerta tecnologica e l’esperienza concreta nello sviluppo di soluzioni digitali e di AI di BIP.xTech, la practice di BIP che opera nell’ambito Dati&AI, Cloud, Coding, RPA, Networking e Tecnologie emergenti, con il know-how consolidato dei professionisti del settore fiscale. Il portafoglio di servizi coprirà in particolare le aree Tax Technology & Transformation, Tax Transparency e Tax Incentives & Grants.

A guidare l’iniziativa Antonino De Benedictis, equity partner di BIP Law and Tax, che vanta ampia esperienza in Tax Technology a livello globale, maturata in EY, nel ruolo di partner responsabile Client Technology, Data & AI for Tax.

Insieme a De Benedictis, entra in BIP Law and Tax Carlo Maria Andò, nel ruolo di equity partner, responsabile dell’offerta Tax Transparency, Incentives & Grants. Andò porta con sé un’esperienza pluriennale nella gestione fiscale a tutto campo di grandi clienti.

“Con il lancio di questa divisione, lo Studio compie un salto di qualità. Non è solo una nuova practice, ma un acceleratore di innovazione fiscale e legale che integra competenze uniche nel nostro ecosistema. L’ingresso di Antonino e Carlo segna un passo importante per la crescita di BIP Law and Tax e concretizza il nostro impegno nell’innovazione”, commenta Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law and Tax.

“xTax nasce per rompere gli schemi: vogliamo superare la logica della consulenza legale e fiscale tradizionale e abilitare dipartimenti Tax e Legal alla digitalizzazione, estraendone il maggior valore possibile, facendo leva sulle grandi competenze digitali già presenti in BIP. È un progetto pensato per chi vuole trasformare le funzioni Tax e Legal da centro di costo a leva di crescita”, dichiara Antonino De Benedictis.