Elena Mantero nuova partner di Studio Danovi Professionisti Associati

Studio Danovi Professionisti Associati è lieto di annunciare l’entrata della dott.ssa Elena Mantero quale Partner.

Dottore commercialista, revisore legale; iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Milano dal 1999 e al Registro dei Revisori Legali dal 2000.

Grazie all’esperienza ventennale maturata in un primario studio professionale nell’ambito del diritto concorsuale e societario, vanta una specializzazione consolidata in gestione della crisi d’impresa, ristrutturazioni aziendali e procedure concorsuali

Dall’anno 2005 svolge incarichi di Curatore, Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale assegnati dal Tribunale di Milano. Dal 2023 è nominata dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi quale Esperto nelle procedure di composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa.

E’ componente della Commissione Crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa, nonché della Commissione procedure concorsuali, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Con l’entrata di Elena Mantero, Studio Danovi Professionisti Associati consolida la presenza nel concorsuale milanese e prosegue la propria crescita giovandosi dell’esperienza e delle competenze di una professionista di riconosciuto standing e autorevolezza.